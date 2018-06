I Carabinieri Forestali della Stazione di Pisticci durante un controllo in località ”Summulco”, in agro di Montalbano Jonico, hanno accertato uno sversamento di acque di vegetazione provenienti da un oleificio della zona. Da una vasca interrata adiacente al frantoio, utilizzata per lo stoccaggio delle acque di vegetazione riutilizzate per uso agronomico, fuoriusciva un refluo di colore scuro e maleodorante che si sversava sul suolo circostante. Dalle analisi dei campionamenti effettuati dall’ARPAB è emerso un significativo superamento dei limiti tabellari.

La vasca era stata ampliata con la collocazione di altre due cisterne al fine di incrementare la capacità di stoccaggio dell’impianto; da ulteriori controlli è emerso che tali costruzioni erano state realizzate senza autorizzazione in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

I Carabinieri Forestali hanno denunciato il proprietario dell’oleificio per scarico abusivo di acque reflue industriali e abusivismo edilizio.