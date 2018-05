Matera 2019, «Itinerari radicaAli» dalla murgia pugliese

MATERA- Voli in mongolfiera, passeggiate in bicicletta, giochi urbani, escursioni alla scoperta di luoghi, storie, tradizioni, sono alcune delle iniziative che caratterizzeranno il progetto di turismo sostenibile «Itinerari radicaAli», promosso dalla Giki tourism di Ginosa (Taranto), che coinvolge i comuni del comprensorio murgiano pugliese per Matera "Capitale europea della Cultura 2019».

L’evento, di durata annuale, prevede dal prossimo 16 giugno al 28 maggio 2019, attività di promozione e di animazione nei comuni di Ginosa, Laterza, Mottola e Castellaneta (Taranto) e di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in colle e Gioia del colle (Bari), con una data conclusiva a Matera che coinvolgerà i bambini. Il progetto, presentato oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa presso la Fondazione «Matera-Basilicata 2019», è il primo dei nove cofinanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del programma «La Puglia per Matera 2019». «Grande attenzione –hanno detto gli organizzatori - sarà rivolta all’incontro con le comunità locali, uno dei pilastri dell’agenda europea 2030, per favorire un turismo sostenibile tra territori simili in vista di Matera 2019.

E’ l’occasione - hanno aggiunto - per conoscere i territori e le comunità con occhi diversi, ponendo attenzione a tutti gli aspetti che li caratterizzano dalla natura, alle tradizioni ai sapori». Il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Paolo Verri, nell’evidenziare come l’apporto dei privati sia importante per consolidare e ampliare l’offerta turistica e culturale in vista e dopo il 2019, ha annunciato la pubblicazione a breve di un bando che coinvolgerà i 129 comuni della Basilicata (Matera e Potenza escluse) nell’ambito del programma «Capitale per un giorno».