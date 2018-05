A Bari e Matera la rete 5G è già una realtà

A BARI E MATERA LA RETE 5G - Bari sarà uno dei primi porti 4.0 in Italia, migliorandone la sicurezza, il controllo degli accessi e la logistica grazie ad innovative soluzioni legate all'automazione digitale. A Matera, capitale europea della cultura 2019 saranno esplorate le frontiere connesse alla virtualizzazione e ricostruzione tridimensionale di siti archeologici e dei musei fino ad arrivare alla realizzazione di veri e propri geomusei virtuali.

La rete 5G di ultima generazione che vede rientrare nella sperimentazione nazionale promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), le città di Bari e Matera, esce dai laboratori ed entra, con anticipo rispetto alla tabella di marcia, nella fase della implementazione. Ieri mattina le società di telecomunicazioni Tim, Fastweb e Huawei, che si sono aggiudicate il bando di gara del Mise, hanno presentato a Matera a Palazzo Lanfranchi ed in collegamento video dalla Sala Terminal Crociere del Porto di Bari, i primi scenari applicativi della rete 5G che, nella fattispecie può contare su un investimento complessivo di 60 milioni di euro in 4 anni. A sostenere il progetto figurano 52 partner di eccellenza, tra cui 7 centri universitari e di ricerca, 34 grandi imprese e pubbliche amministrazioni tra cui i Comuni di Bari e Matera che nell’aprile 2017 con il protocollo firmato rispettivamente dai sindaci Antonio Decaro e Raffaello De Ruggieri, sancirono l’intesa per condividere strategie e di sviluppo in ambito urbano con particolare riferimento alle applicazioni della rete 5G nei settori della mobilità sostenibile, del turismo e dei servizi rivolti alle smart city. Ieri a Matera è stato illustrato il primo scenario d’uso reale “end to end”. La soluzione di Virtual Reality presentata da Giorgio Castelli, responsabile service innovation TIM, consente di visitare, da remoto, alcuni luoghi di principale interesse turistico di Matera; il visitatore, indossando un visore, è libero di muoversi nelle aree previste, avvicinarsi alle pareti, toccare gli oggetti vivendo una esperienza del tutto innovativa ed immersiva.

A Bari, invece, Michele Gramegna, responsabile attività industriali Isotta Fraschini Motori, ha illustrato la soluzione di realtà aumentata per la manutenzione dei motori delle navi. L’evoluzione del progetto 5G Bari Matera è stato illustrato da Enrico Maria Bagnasco di Tim, Andrea Lasagna di Fastweb e Fabio Moresi di Huawei. «In poco più di sei mesi - ha detto il sindaco Decaro - assistiamo già allo sviluppo delle prime applicazioni del 5G. Speriamo presto di poter visionare altre applicazioni, magari a parti inverse, sul turismo per Bari e sullo sviluppo industriale per Matera, perché crediamo che il 5G sia una straordinaria opportunità che il governo ha dato al nostro territorio». «La sperimentazione del 5G - ha dichiarato il sindaco De Ruggieri - rappresenta un modello di meridionalismo vincente perché la chiave dell’autonomia, anche economica del Mezzogiorno, passa dal legame forte tra identità culturale e tecnologia».