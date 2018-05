Due fratelli, entrambi con precedenti specifici per droga, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dalla Polizia, a Matera, dopo essere stati trovati in possesso di marijuana e hascisc. Per uno dei due la denuncia riguarda anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt degli agenti mentre era alla guida di una moto. La Polizia ha trovato addosso ad uno dei fratelli 123 grammi di marijuana, cinque di hascisc e 4,8 grammi di sostanza da taglio; l’altro aveva 5,5 grammi di marijuana e 25,6 di hascisc.