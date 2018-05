Minaccia la madre che lo denuncia, giovane arrestato

MATERA - Un giovane di 20 anni, che è tossicodipendente, è stato arrestato a Matera dalla Polizia con le accuse di estorsione, minacce e violazione di domicilio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della madre del giovane, stanca di subire «le prepotenze del figlio».

Disoccupato, per molti mesi il giovane ha maltrattato la madre per ottenere da lei del denaro: dopo aver quasi distrutto la loro casa, la donna si è trasferita dalla sorella. La notte dell’11 aprile scorso il figlio l’ha raggiunta, è entrato in casa dopo aver rotto una finestra e ha minacciato la madre per avere le chiave dell’auto. Poco dopo, ha distrutto la vettura andando a schiantarsi contro un albero: la donna, che viveva in un «perdurante e grave stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità», l’ha denunciato.