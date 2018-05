Due aziende della provincia di Matera sono state segnalate all’Agenzia delle entrate dalla Guardia di Finanza, dopo la scoperta delle fiamme gialle dell’evasione dell’Iva per oltre due milioni di euro, nel periodo dal 2012 al 2017. Secondo l’accusa, le due aziende hanno «indebitamente beneficiato di un regime agevolato connesso ad operazioni di esportazione pur non essendo nelle condizioni imposte dalle norma per poterne fruire».