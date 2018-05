Truffata su internet per un robot da cucina

POMARICO - Acquista un robot per cucina su internet, versa la somma, ma non riceve nulla, e il venditore diventa irreperibile. È uno schema classico delle truffe online che si è riproposto a Pomarico, vittima una 34enne del luogo, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due persone, rispettivamente di 46 e 22 anni, entrambe di Pescara.

Questi i fatti: l’ignara vittima nel visionare un noto sito di commercio online, è stata attratta dalla pubblicazione dell’avviso di vendita relativo a un robot da cucina di una nota azienda internazionale. In particolare, ciò che avrebbe attratto la vittima sarebbe stato il prezzo, di 470 euro, ritenuto molto più basso rispetto al reale valore di mercato del robot. Dopo aver contattato l’autore dell’avviso di vendita, il 46enne abruzzese, per conoscere le modalità di pagamento per completare la transazione, le parti avrebbero concordato le modalità di pagamento nel bonifico bancario. Dopo aver effettuato il versamento del denaro, però, la donna non è più riuscita a contattare il 46enne, fino a quel momento molto disponibile nel corrispondere alle richieste di chiarimento dell’acquirente: in pratica, il denunciato non avrebbe più risposto alle telefonate ed agli sms, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, trascorsa qualche settimana e considerando che il prodotto acquistato non era ancora stato spedito, anche alla luce del comportamento del venditore, si è recata nella Stazione Carabinieri di Pomarico per denunciare i fatti.

I militari, acquisita la versione della 34enne di Pomarico, hanno subito avviato le attività investigative del caso risalendo all’identità dei due truffatori mediante accertamenti sul conto corrente sul quale era stata versata la somma di denaro come corrispettivo del prezzo dell’elettrodomestico e sul promotore dell’annuncio online. Al termine delle investigazioni, una volta ricostruita la vicenda, il 46enne e la 22enne, un uomo e una donna, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria da parte dei Carabinieri della Compagnia di Matera. In particolare, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal procuratore Pietro Argentino.