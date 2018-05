Abuso del diritto, sottratti al fisco 2,5 milioni di euro

MATERA - Nel corso di verifiche su due aziende, nel Materano, la Guardia di Finanza ha scoperto condotte «di abuso del diritto» che hanno permesso di sottrarre al fisco 2,5 milioni di euro. Le verifiche sono state fatte su due società agricole operanti nel settore della produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche.

In un comunicato diffuso dalle Fiamme Gialle è sottolineato che «oltre a non aver riconosciuto le caratteristiche proprie di società agricola e con esse il peculiare e vantaggioso regime fiscale che determina il reddito su base catastale, i finanzieri hanno rilevato una serie di atti giuridici posti in essere dagli imprenditori coinvolti, non per finalità economiche, gestionali o di altro genere, ma per finalità essenzialmente fiscali».