Con l’accusa di tentativo di rapina in un bar di Irsina (Matera), un giovane di 20 anni - che ha agito con il viso coperto da un passamontagna e armato di forbici da giardino - è stato arrestato dai Carabinieri. La rapina non è stata portata a termine perché il giovane è stato messo in fuga dal titolare dell’esercente.