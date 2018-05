Nell’area dell’abbazia ci sarà il set di Veronesi

PIERO MIOLLA

MontescagliosoLa città diventa set cinematografico. Il regista Giovanni Veronesi ha deciso di girare alcune scene del suo nuovo film, dal titolo “I moschettieri del re”, nel territorio comunale. Proprio in questi giorni è partito l’allestimento del set, concentrato soprattutto nei pressi dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo e delle zone limitrofe. Sarà in questi luoghi che il regista toscano girerà le scene montesi per le riprese del film, che vedrà la partecipazione degli attori Valerio Mastrandrea, Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Margherita Buy, Rocco Papaleo.

Il regista ha effettuato un accurato sopralluogo nel mese scorso a Montescaglioso e, evidentemente colpito dal contesto, ha deciso di scegliere la millenaria Abbazia per “le peculiarità e le scenografie naturali, che ben si conciliano con la trama e l’ambientazione storica del film”, ha spiegato il sindaco Vincenzo Zito. Il quale ha poi aggiunto, riferendosi al ritorno pubblicitario che potrà derivare dall’iniziativa di Veronesi: “Sarà un importante vetrina per il nostro territorio, che ci consentirà di mostrare le bellezze non solo della regione in generale, ma di Montescaglioso in particolare”.

Per tutti questi motivi, il primo cittadino ha colto l’occasione per porgere un ringraziamento “a Giovanni Veronesi ma anche alle case di produzione Indiana Production e Vision Distribution, senza escludere l’assessore Francesca Fortunato per la collaborazione prestata”. Insomma, clima di grande entusiasmo quello che si respira a Montescaglioso, che già sta attraversando un periodo di grande intensità sul fronte del turismo grazie alla vicinanza di Matera, capitale europea della cultura 2019, con cui la città ha giustamente stretto una sorta di patto gemellare. Ad esso si aggiunge anche un clima di sana curiosità da parte dei montesi, che adesso non vedono l’ora di vedere all’opera gli artisti citati e, magari, di incrociarli nelle strade e nelle viuzze del centro storico, come normali passanti. Nei prossimi giorni, infine, le riprese dovrebbero iniziare, ma al momento non è ancora chiaro quale sarà il periodo nel quale tutto l’entourage si fermerà a Montescaglioso.