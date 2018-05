Un’evasione fiscale su redditi per un totale di circa 350 mila euro è stata scoperta dalla Compagnia di Policoro (Matera) della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine su affitti percepiti «in nero» e non dichiarati.

Durante i controlli «che - è specificato in un comunicato diffuso dalle Fiamme Gialle - hanno riguardato le posizioni di numerose proprietà immobiliari» sono state accertate «evidenti anomalie": in particolare è stato riscontrato che «diversi cittadini di origine straniera, provenienti soprattutto da Romania ed Albania, seppur inseriti negli elenchi dei residenti dei comuni di Nova Siri, Scanzano, Policoro e Tursi (Matera), non evidenziavano alcun contratto di locazione».

Inoltre sono state rilevate «violazioni riconducibili alle omesse registrazioni delle locazioni presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, casi di abusivismo edilizio, nonché l'esercizio abusivo dell’attività di agriturismo da parte di un imprenditore».