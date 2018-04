La Pro Loco di Matera ha già pronto il cartellone per l’estate

MATERA - Escursioni nei Sassi e nel Parco della Murgia materana, spettacoli teatrali e un concorso fotografico per premiare lo scatto più suggestivo e originale della futura capitale europea della cultura. Sono queste le proposta della Pro Loco Matera - Tra storia cultura e tradizioni, racchiuse in un cartellone di eventi che si svolgeranno da maggio fino ad agosto, per offrire ai residenti e ai visitatori di passaggio un programma diversificato che copre diversi ambiti.

Si inizia il 6 maggio con l’Escursione fotografica sulla Murgecchia dedicata agli appassionati di fotografia che potranno fotografare scorci mozzafiato sulla gravina e sulla città. Dalla Murgia si passerà ai Sassi con la seconda escursione in programma il 12 maggio con partenza alle 17.30.

Il 20 maggio la Pro Loco propone un’escursione nel Parco delle cave materane. Una passeggiata di circa 5 chilometri ideata per sensibilizzare i partecipanti a prendersi maggiormente cura delle aree comuni e di alcuni luoghi che versano in stato di abbandono e di degrado.

Si prosegue il 27 maggio con il “Trekking delle meraviglie: tra chiese, megaliti e fiori di Murgia”, ultima uscita organizzata dalla Pro Loco tra sentieri e chiese della Murgia Materana. Per partecipare alle escursioni è necessaria la prenotazione (costo 6 euro a persona). Basta collegarsi al sito www.prolocomatera2019.it oppure visitare la pagina Facebook della Pro Loco Matera 2019. Sono previste inoltre escursioni in lingua inglese e per i sordo-muti, anche un interprete Lis (Lingua dei segni italiana).

«Oltre alle escursioni – ha detto ieri Claudio Rospi, presidente della Pro Loco, nel corso di un incontro con i giornalisti – sono in programma anche incontri sulle tradizioni materane e laboratori del gusto». Il primo appuntamento si terrà il 18 maggio alle 20.30 al Cinema Il Piccolo. “Una serata dedicata al pane dal titolo: “Il nostro pane… un mondo da scoprire…” inserita nel più ampio progetto multidisciplinare sulla tradizione culturale materana, e curato da Pasquale Iacovuzzi, Antonio Montemurro e Gianvito Papapietro. Il 15 giugno, sempre al Cinema Il Piccolo, si terrà il secondo incontro “I tti a cci appartin” dedicato questa volta ai soprannomi materani e curato da Angelo Sarra ed Emanuele Giordano. Dal 15 maggio al 25 giugno si potrà partecipare al Concorso fotografico nazionale Città di Matera. Una prima edizione, ha spiegato il vice presidente della Pro Loco, Giuseppe Cotugno, che «nasce dalla volontà di non dimenticare il nostro passato e di farlo rivivere attraverso la moderna arte fotografica, stimolo anche per l’attività di ricerca e documentazione delle espressioni popolari locali».

Tutte le informazioni sono sul sito internet. Si potranno inviare gli scatti dal 15 maggio al 25 giugno. Spetterà poi a una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti dell’Università della Basilicata, con cui la Pro Loco ha firmato un accordo per permettere ad alcuni tirocinanti di collaborare per tutta la durata del cartellone di eventi, di premiare i tre scatti migliori.

Stabilito il calendario, sanciti gli accordi che vedono oggi la Pro Loco collaborare anche con Talìa Teatro e la Uips, restano da chiarire la questione della sede, dato che la Pro Loco è ospite di Federconsumatori in via Lucana, e la gestione dell’Infopoint di via Ridola. «Chiediamo al Comune – ha sottolineato Rospi – la gestione del punto informativo a partire da luglio. Una questione che va risolta in tempi brevi, dato che per l’Apt siamo il referente regionale dell’Info Point e già rispondiamo alle numerose telefonate che arrivano ogni giorno».