Il Comune cerca un avvocato «Bando illegittimo, va annullato»

GALATINA - «Il bando per avvocato è inaccettabile e viola le regole. Il Comune lo annulli». L’associazione dei Giovani amministrativisti salentini, presieduta dall’avvocato Francesco G. Romano, critica aspramente il bando con il quale il Comune di Galatina intende assumere un avvocato a tempo pieno e determinato.

Il bando prevede la valutazione dei curricula da una commissione, sulla base della preparazione professionale, l’autonomia nell’esecuzione delle attività di competenza, la conoscenza delle norme dell’ente e altri fattori. Sarà poi scelto un numero ristretto di candidati e l’elenco sarà sottoposto al sindaco, che individuerà il vincitore.

«La procedura - spiega l’associazione - prevede, dunque, due fasi: la prima, nella quale una commissione composta dal segretario e dal dirigente selezionano al massimo 5 candidati; la seconda, nella quale il sindaco individua il vincitore. Un procedimento di valutazione ingiusto, illegittimo e in antitesi con ogni principio di meritocrazia e trasparenza».

Diversi gli aspetti criticati. La composizione della commissione, che per i Giovani amministrativisti è «illegittima, poiché per principio pacifico deve essere composta in numero dispari: d’altronde, lo stesso Codice degli appalti prevede che la commissione è costituta da un numero dispari di commissari». I parametri di scelta dei candidati, «del tutto evanescenti, generici, senza che siano stati preventivamente fissati i criteri con l’indicazione dei relativi punteggi; non è neppure indicato il punteggio minimo-massimo da attribuire a ciascun parametro». La scelta finale, affidata al sindaco: una «decisione che sembra addirittura scevra dalla valutazione di ogni titolo. Tutto ciò rende evidente l’illegittimità e l’ingiustizia dell’azione del Comune di Galatina, poiché la procedura indetta, non indicando quali siano i criteri e i subcriteri per la scelta e i rispettivi punteggi, lascia all’arbitrio della commissione prima, e del sindaco dopo, la scelta del candidato vincitore».

Tutto ciò, continuano i giovani avvocati, contrasta con il principio di meritocrazia e di trasparenza, ma anche con il Testo unico degli enti locali, che, «nel consentire agli enti di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali».

Per l’associazione il bando è da revocare in autotutela, perché «di fatto impedisce agli avvocati di partecipare a una gara con regole chiare». Se non ci sarà l’annullamento del bando, chiude l’associazione, la vicenda sarà portata nelle sedi opportune.