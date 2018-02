Il sospetto è che ad ucciderlo sia stata un’overdose. Ora sono in corso indagini per fare luce sulla morte di un 21enne leccese.

La tragedia si è verificato nel centro di Lecce nella mattinata di sabato. Il corpo di G.L. è stato ritrovato ormai privo di vita poco dopo le dieci. La scoperta è stata compiuta dal padre che ha trovato il figlio riverso sul letto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il giovane. E’ stato così immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti diretti dal dirigente Eliana Martella. Subito dopo sono arrivati anche i colleghi della Squadra mobile. Gli agenti hanno eseguito un accurato sopralluogo che ha consentito di accertare le cause del decesso del 21enne stroncato con ogni probabilità da un’overdose di eroina.

Gli investigatori hanno trovato la siringa utilizzata e tutto il kit necessario per iniettarsi la droga. La siringa è stata sequestrata così come la sostanza stupefacente. Il corpo del giovane è stato trasferito presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” dove nelle prossime ore un medico legale eseguirà l’autopsia per stabilire con esattezza le cause e l’orario del decesso. Il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Luigi Mastroniani, ha aperto un fascicolo d’indagine a carico di ignoti con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato. Gli investigatori dovranno ora cercare di risalire al presunto spacciatore che ha fornito la dose letale e accertare se fosse stata tagliata con qualche altra sostanza. Nei prossimi giorni il magistrato potrebbe disporre una consulenza sui residui di eroina ritrovati. Il telefonino del giovane è stato sequestrato. Dalle ultime telefonate potrebbe risultare il contatto con lo spacciatore che ha ceduto la sostanza stupefacente.

[F.Oli.]