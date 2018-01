Completato il restyling del pronto soccorso del «Vito Fazzi» di Lecce. I lavori, partiti a inizio dicembre, hanno riguardato gli spazi delle aree triage e accettazione, ridisegnate e organizzate per essere più funzionali, ma anche le sale d’attesa per i pazienti e i familiari, rese più accoglienti grazie ai nuovi arredi, che comprendono anche schermi televisivi e distributori di bevande. Sostanzialmente rispettato anche il cronoprogramma dei lavori, senza mai interrompere l’attività del pronto soccorso.

Il «Vito Fazzi», secondo il rapporto Agenas 2017 (su dati 2016), è il secondo ospedale in Puglia con i suoi 69.267 accessi in emergenza-urgenza. La Direzione strategica ha apportato correttivi con l’attivazione del Servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) per la gestione dei codici bianchi, sia impiegando i medici di continuità assistenziale nel periodo di emergenza legata al picco dell’influenza, sia soprattutto con le assunzioni di medici specializzati, 53 in totale, chiamati a rinforzare l’organico del pronto soccorso del "Vito Fazzi» e di tutti gli altri ospedali della Asl Lecce.