Due giovani sono stati arrestati a Castrignano dei Grevi per tentata estorsione. In manette sono finiti Fabio Lanzilotto, 32 anni e Matteo Luperto, 30. I due pretendevano da un uomo di Castrignano il pagamento di una somma di 140 euro la settimana, pena il furto della sua auto.

LA vittima rifiutava e, grazie all'intervento della sua convivente, riusciva e rientrare in casa ma i due malviventi frapponevano le mani tra lo stipite della porta tentando di entrare in casa venendo poi definitivamente respinti dall'uomo che li colpiva alle gambe con un oggetto di legno.

La vittima dell'estorsione veniva medicata al pronto soccorso mentre i due malviventi venivano rintracciati e arrestati dai Carabinieri.