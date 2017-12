UN 39enne di Ugento, Cosimo Brigante, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti Nelc orso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rivenuto 58 grammi di eroina circa 10 di cocaina, 165 di marijuana, due bilancini di precisione, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Brigante è stato rinchiuso in carcere a Lecce.