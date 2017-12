Un uomo è morto nel pomeriggio travolto da un’auto mentre in sella ad una bicicletta stava percorrendo la strada statale che collega Copertino a Leverano. La vittima non è stata ancora identificata, perché sprovvista di documenti. Si tratta di un uomo sui 40 anni probabilmente di origini dell’est.

La bicicletta sulla quale viaggiava era priva di luci e il tratto della strada senza illuminazione. Il conducente del Suv Kia che lo ha travolto, un giovane trentenne di Leverano che viaggiava accanto alla fidanzata, ha riferito ai carabinieri di non averlo visto. Solo dopo l’impatto fermando l’auto per rendersi conto dell’accaduto, ha visto il ciclista riverso sul ciglio della strada. A nulla è valso l’arrivo dei sanitari del 118. Il conducente sarà sottoposto per legge al test antidroga e alcolemico.