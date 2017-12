SANTA MARIA DI LEUCA - Arriva il via libera alla costruzione della «stecca dei servizi» nell’area portuale. L’Unione dei Comuni Terra di Leuca (che in base a una convenzione con il municipio di Castrignano del Capo esamina le pratiche dopo lo scioglimento della unione “Thalassa”) ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla società Porto turistico per le opere di finitura e completamento nell’area portuale, che prevedono anche opere accessorie e viabilità di raccordo.

Nello specifico, si tratta della realizzazione di un fabbricato a ridosso del lungomare Cristoforo Colombo, a piano terra, in grado di ospitare locali commerciali e servizi, con un ampio porticato sul lato fronte mare. La costruzione sarà lunga poco più di 128 metri e larga quasi 17, staccata dal lungomare di tre metri.

Sarà sistemata anche l’area antistante la «stecca», tramite una serie di percorsi pedonali che collegheranno le varie aree del porto, rifiniti con pavimentazione in cemento e isole verdi sistemate con alberi e cespugli tipici del luogo. Verranno inoltre realizzati una rampa per l’accesso al porto (lunga 60 metri e larga otto), a ovest dell’area ricevuta in concessione cinquantennale nel 2008 dalla Regione Puglia, e un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con recapito finale in mare.

Infine i parcheggi. L’autorizzazione prevede la sistemazione dell’area, tipizzata dallo strumento urbanistico come zona F4 destinata ad attrezzature portuali, per una capacità ricettiva di 176 posti auto.

Il Comune, socio di minoranza della società (il socio di maggioranza è la Igeco rappresentata da Ilaria Ricchiuto) aveva rilasciato il parere di conformità lo scorso maggio, mentre la Commissione locale del paesaggio ad agosto aveva espresso parere favorevole a condizione che l’edificio destinato a ospitare i locali commerciali e i servizi prevedesse una tipologia di copertura a tetto verde. [m.c.]