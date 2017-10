Un minorenne senegalese è stato arrestato dai finanzieri del Gruppo di Lecce mentre spacciava droga nel centro storico. Il giovane, quando ha visto i militari, si è disfatto di alcuni involucri anche se il fiuto del cani antidroga ha evidenziato su di lui la presenza di sostanze stupefacenti. Dopo un controllo, sono state trovate 40 dosi, per un totale di 20 grammi di hashish, nonchè 620 euro in contanti quale provento dell'attività di spaccio. Il baby pusher, peraltro in possesso di regolare permesso di soggiorno, veniva affidato al fratello maggiorenne, anche lui in possesso di regolare permesso di soggiorno.