di Pierangelo Tempesta

Una banda specializzata nelle truffe agli anziani. Veri professionisti capaci di irretire le vittime e di spillare denaro.

È il sospetto di un’indagine condotta dai carabinieri che si estende anche ad altre città: Pescara e Napoli. Sospetti che sarebbero stati irrobustiti anche da un recente arresto eseguito a Parabita, durante un tentativo di truffa ai danni di una coppia di ottantenni.

La stessa banda potrebbe avere a che fare anche con gli imbrogli messi a segno a Lecce ma anche in provincia (nelle settimane scorse, infatti, si sono verificati tre episodi a Galatone).

«Vostro figlio ha avuto un incidente e rischia l’arresto. Consegnateci 3mila euro per tirarlo fuori dai guai». È il canovaccio della truffa utilizzato a Parabita e a Galatone. Una delle più riuscite. Il cliché, infatti, sembra funzionare. Soprattutto quando i sedicenti avvocati o appartenenti alle forze di polizia scelgono come interlocutori anziani che vivono da soli.

Al telefono viene comunicato all’anziano che un suo parente (quasi sempre un figlio) è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Nulla di grave per lui. Ma la situazione si potrebbe complicare perché nello scontro è rimasta ferita un’altra persona che ha riportato lesioni piuttosto serie. Fratture gravi che potrebbero avere come conseguenza l’arresto del parente. A meno che... Quando ormai la vittima è completamente irretita, il truffatore affonda: servono tremila euro per evitare l’arresto e per pagare la cauzione. Una storia inventata di sana pianta: le forze di polizia, infatti, non chiedono mai denaro e contattano i cittadini sempre in uniforme.

A Parabita l’imbroglio è finito male per il truffatore, un napoletano di 26 anni. Quando ha messo le mani sui soldi sono comparsi i carabinieri. E a Galatone i tentativi non sono andati a buon fine: sospettando una trappola, gli anziani hanno preso tempo senza dar seguito alla richiesta di denaro contante.

Il materiale relativo all’arresto del truffatore di Parabita e delle denunce sui tentativi di imbrogli è stato trasmesso ai carabinieri del Nucleo investigativo, che stanno condividendo gli sviluppi con i militari di Pescara, la cui attività sembra incrociare, per analogie e personaggi, le azioni messe a segno di recente nel Salento.