LECCE - Un sacco contenente circa 40 kg di marijuana è stato trovato su una spiaggia di Lecce da agenti di polizia della questura.

Secondo gli investigatori, i trafficanti al fine di eludere i possibili controlli delle forze di polizia, avrebbero calato in mare il sacco che è stato trasportato dalle correnti sulla spiaggia.

La marijuana - complessivamente 38,500 kg - era stata divisa in quattro involucri di cellophane di colore nero. Indagini sono in corso per identificare i trafficanti.