La Squadra mobile di Lecce ha arrestato tre malfattori sorpresi in flagrante la notte scorsa a Surbo dopo aver messo a segno un furto con spaccata in una rivendita di prodotti e macchinari per l’agricoltura a Veglie (Lecce). Un complice è riuscito a fuggire.

Intercettati da una pattuglia di polizia, i quattro a bordo di una Fiat Bravo rubata hanno iniziato una serie di manovre spericolate mettendo a rischio l’incolumità degli agenti. La fuga dei malfattori è finita contro il muro di cinta di un’abitazione. Gli arrestati sono Luca De Santis, 24 anni, di San Pietro Vernotico (Brindisi), Luigi Tursi, 50 anni, di Mesagne (Brindisi) e Antonio Sansonetti, 33 anni, leccese. Gli arrestati, mentre proseguono le ricerche del quarto complice, devono rispondere di furto aggravato, resistenza e tentato omicidio nei confronti di pubblici ufficiali. All’interno dell’auto è stata recuperata la merce rubata. (