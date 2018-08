Un 27enne di Alliste, Salvatore Alfarano Giglio, è stato arrestato dai Carabinieri di Racale per rapina aggravata. Il giovane, noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai militari subito dopo aver tentato il colpo in un supermercato di generi alimentari surgelati in via Carducci: a volto coperto e armato di pistola aveva minacciato chi era alla cassa per farsi consegnare il denaro. La sua fuga veniva ostacolata dal proprietario del negozio che riusciva a strattonarlo facendolo cadere. Nel frattempo sono intervenuti i militari che lo hanno arrestata. L'arma recuperata è una scacciacani priva di tappo rosso. Il 27enne è stato accompagnato in carcere.