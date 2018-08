Lecce, scatta il piano sicurezza per la Notte della Taranta

LECCE - Scatta il piano di sicurezza per il Concertone della Notte della Taranta del 25 agosto a Melpignano. I dettagli sono stati illustrati ieri mattina in Prefettura alla presenza dei responsabili della Fondazione Ndt, presieduta da Massimo Manera, del prefetto Claudio Palomba e del sindaco di Melpignano Ivan Stomeo. I parcheggi ricavati nella zona industriale del paese della Grecìa saranno oltre 8mila e serviranno per ospitare le auto degli spettatori, a una distanza di circa un chilometro dal palco. Nel rispetto delle normative relative a safety e security, l’interdizione al traffico veicolare all’interno della zona del concerto è prevista per tutta la giornata a partire dalle 8.30.

Per questo motivo l’accesso alla zona parcheggi dell’area industriale sarà consentita solo tramite prenotazione con appositi controlli ai varchi. Per prenotare l’accesso è necessario ottenere il ticket tramite il sito Parkforfun: http://lanottedellataranta.parkforfun.it/. Quest’anno i punti di accesso all’area saranno ridotti a due rispetto ai tre dell’anno scorso per un migliore afflusso dei mezzi. Il varco sud resterà aperto dalle 8.30 alle 24 e accoglierà i veicoli provenienti dalla strada statale 16 lato sud (Otranto o Santa Maria di Leuca).

Si accede all’altezza del salone Autosat Fiat. Il varco nord resterà aperto dalle 8.30 alle 21 e dovrà essere utilizzato dai veicoli provenienti dalla statale 16 lato nord (Bari, Taranto, Brindisi, Lecce), accedendo nei pressi del supermercato Ipermac. È attivo, inoltre, il servizio di trasporti privato Busforfun, per il quale si potranno trovare informazioni consultando il link http://busforfun.com/articolo/la-notte-della-taranta. Va ricordata, altresì, la possibilità di raggiungere il Concertone con i treni messi a disposizione dalle Ferrovie Sud Est. Orari consultabili sui siti fseonline.it e trenitalia.com (l’iniziativa è stata ampiamente riportata nei giorni scorsi su questre colonne).

AUTO Quelle fino a otto posti potranno accedere solo con prenotazione dai varchi nord (fino alle 21) e sud (fino alle 24). Per ragioni di sicurezza tutti i passeggeri dovranno essere scaricati all’interno dello stallo assegnato, poi il veicolo non potrà uscire e rientrare nell’area.



MOTO L’accesso è previsto dalla zona industriale, presso Ipermac, con segnaletica dedicata.



DISABILI I mezzi con portatori di disabilità potranno raggiungere via Salento, con accesso dalla zona industriale, seguendo l’apposita segnaletica.



OSPITI Potranno raggiungere via Cavour con accesso dalla zona industriale.



BUS Tutti gli autobus, senza alcuna esclusione, dovranno dotarsi di tagliando di accesso on line ed entrare dal varco sud entro le 20. Anche in questo caso per ragioni di sicurezza tutti i passeggeri dovranno essere scaricati all’interno dello stallo assegnato, in seguito il veicolo non potrà uscire e rientrare nell’area. I costi del parcheggio sono rimasti invariati, 20 euro per i bus inferiori a otto metri di lunghezza, 30 euro per quelli più lunghi.



CAMPER Senza esclusione alcuna tutti i camper e le roulotte dovranno dotarsi di tagliando di accesso on line ed entrare dal varco sud entro le 18 per poi raggiungere via Annunziata, nei pressi del campo sportivo. Non sono previsti attacchi energia o punti di scarico reflui.