Intervenuti per un incendio, poliziotti scoprono droga nella casa accanto, abbandonata

Sono stati chiamati per un incendio, al quinto piano di una palazzina di piazzale Cuneo, a Lecce, che è stata evacuata, ma è stato qualcos'altro ad attirare l'attenzione dei poliziotti. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a domare le fiamme in un appartamento, un giovane, con un banale pretesto, è entrato in quello attiguo e ha portato via uno scatolone, allontanandosi passando dal terrazzo del condominio. I pompieri hanno avvisato i poliziotti, insospettiti, che entrando nell'appartamento hanno trovato delle pessime condizioni. L'abitazione era sprovvista di allaccio idrico ed elettrico, totalmente abbandonata, e all'interno gli agenti hanno trovato dieci panetti di hashish (poco meno di un chilo), 50 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione. Il giovane non è stato ancora identificato.