Gallipoli, Baia Verde finisce di nuovo sott’acqua

GALLIPOLI - Una nuova «bomba d’acqua», nel primo pomeriggio di ieri, ha complicato il soggiorno ai residenti nella Baia Verde, in primo luogo, e ai bagnanti sulla via del ritorno dai lidi del litorale Sud cittadino. Baia Verde, innanzitutto, perché Giove Pluvio ha pensato bene di diversificare l’intensità della pioggia, dalla poca caduta sul centro urbano, al diluvio sull’insediamento. Dove le piovane, aggiungendosi a quelle dei giorni precedenti, hanno non solo allargato i confini della zona allagata, ma anche fatto salire il livello dell’acqua.

Il risultato è che gran parte dei proprietari di alloggi e affittuari di case vacanze, il primo giorno hanno letto il disagio in maniera arguta, tra canotti e canoe, emblematici salvagente e piedi nudi con ciabatte in mano; ieri, però, hanno avuto ben poca voglia di ironizzare. Basti dire che il livello dell’acqua è giunto fino a lambire, ed in alcuni casi a superare, la parte inferiore degli sportelli delle auto, bloccando, di fatto, anche chi aveva necessità di allontanarsi dall’insediamento.

Sulla litoranea, il disagio maggiore ha riguardato la zona-cuscinetto esistente tra la sede stradale asfaltata e l’inizio di quella «rinaturalizzata». Un percorso obbligato, che solo per qualche tratto i pedoni hanno compiuto sul bordo della futura aiuola e poi qualcuno - «stile Uomo Ragno», è stato commentato - ha proseguito sul sottile bordo libero del muretto di cinta.

Di fronte a tali evidenze, è necessario che le istituzioni interessate, Comune in primis, guardino ai problemi indotti da piogge sempre più torrenziali. Lo segnalano anche i dati disponibili - per difetto, atteso che le registrazioni si riferiscono al centro urbano - sul sito meteo online cittadino reaction.it: in questo mese, sono caduti circa 300 millimetri di pioggia, quasi la metà dei circa 680 precipitati nell’anno e sempre concentrati in brevissimi periodi di tempo.