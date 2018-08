Emergenza sangue, Asl Lecce organizza raccolta straordinaria

La Asl di Lecce «chiede a tutti di moltiplicare gli sforzi» nella donazione del sangue e annuncia un «calendario di raccolte straordinarie» con la «presenza delle autoemoteche» nelle piazze del Salento: martedì 21 agosto, dalle 8.30 alle 11.30, in piazza Sant'Oronzo a Lecce; sabato 25 agosto, dalle 8 alle 11.30, a Castrignano con l’associazione Fratres».

Domenica 26 agosto «saranno numerosi» gli appuntamenti in programma (sempre dalle 8 alle 11.30): con l’associazione Fratres a Seclì (autoemoteca), e Fidas a Nardò, Noha, Galatone, Gallipoli (sede), Taviano e Felline. E ancora con l’Avis a Carmiano (sede) e Fratres a Maglie.

Sarà sempre possibile donare nei centri trasfusionali degli ospedali di Lecce, Gallipoli, Casarano, Copertino e Galatina, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30.

Possono donare tutte le persone dai 18 ai 65 anni in buona salute, che non soffrano o abbiano sofferto di gravi malattie, e che pesino più di 50 chili. Gli aspiranti donatori saranno poi valutati da un medico.