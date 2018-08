Arriva nella casa al mare presa in affitto, ma nessuno gli apre: denunciato proprietario per truffa

Da Cerignola a Torre Lapillo per trascorrere le vacanze estive, ma nella casa che aveva preso in affitto - pur avendola già pagata - non ci è mai potuto entrare, dal momento che il proprietario si è dileguato e non gli ha mai consegnato le chiavi della porta d'ingresso. La disavventura è capitata a un 41enne di Cerignola (Foggia), che venerdì scorso ha querelato un 63enne di Porto Cesareo, D. F. A. D.: il foggiano aveva preso in affitto l'abitazione di proprietà del 63enne, e tramite una ricarica Postepay aveva saldato la quota, che ammontava a 1200 euro. Ma quando è arrivato nella località jonica per trascorrere le ferie, non ha trovato nessuno a consegnargli le chiavi di casa. Ha provato a contattare il proprietario, che si è reso totalmente irreperibile, poi sporto querela ai Carabinieri di San Donaci, che hanno rintracciato l'uomo e l'hanno denunciato per truffa.