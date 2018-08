Si avvicinano alle sdraio di notte: due 16enni aggrediti dal custode di un lido

«Siamo stati aggrediti dal custode di uno stabilimento balneare». È la denuncia che due sedicenni salentini hanno presentato nelle scorse ore ai carabinieri di Gallipoli. Secondo il loro racconto, tutto sarebbe avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto in un lido di Rivabella. Stando agli elementi raccolti dai carabinieri della compagnia ionica, i due si sarebbero avvicinati ai lettini della struttura, facendo scattare la reazione del custode, che quindi si sarebbe scagliato contro di loro per farli andare via. I due ragazzi sono stati accompagnati in ospedale con escoriazioni e contusioni e sono stati giudicati guaribili in cinque giorni. Insieme ai genitori, poi, si sono presentati dai carabinieri per querelare il presunto aggressore. Spetterà ai militari, ora, ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Potrebbero essere d’aiuto le telecamere installate nella zona del lido.