Sulla spiaggia di Torre Chianca si schiudono 9 uova di tartaruga

LECCE - A distanza di più di due mesi dalla scoperta del loro nido, sono nove le tartarughe 'Caretta carettà nate negli ultimi due giorni sulla spiaggia della marina leccese Torre Chianca. Esperti e cittadini hanno contribuito a monitorare l’area giorno e notte per evitare che le forti mareggiate o qualche curioso potessero danneggiare il sito. La 'Caretta carettà, si evidenzia in una nota del Comune di Lecce, è la specie di tartaruga marina più presente nel Mediterraneo. I siti di nidificazione sono localizzati principalmente in Grecia, Turchia e Cipro. In Italia la nidificazione è limitata principalmente alla costa ionica calabrese e alle isole Pelagie.

Eventi di nidificazione sono documentati in altre zone del sud Italia, quali le coste centrali della Sicilia meridionale, della Campania, della Sardegna meridionale e sudoccidentale, e della Puglia orientale. "Quello che è accaduto è molto importante - afferma l’assessore comunale alle Marine, Rita Miglietta - le uova sono sopravvissute e abbiamo avuto una manifestazione diretta della straordinaria biodiversità della nostra costa che prescinde anche dai confini dei cosiddetti parchi, a significare che tutta la nostra costa è di inestimabile valore ambientale».

«Un ringraziamento particolare - conclude - va ai cittadini dell’associazione Marina di Torre Chianca che hanno accudito il nido, e al lavoro di squadra dei centri ambientali di Calimera e Torre Guaceto uniti con il nostro Parco di Rauccio».