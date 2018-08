Notte della Taranta, annullata la tappa di Castrignano per lutto nazionale

In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, è stata annullata la tappa di domani, 18 agosto, del festival itinerante de La Notte della Taranta, in programma a Castrignano Dè Greci (Lecce).

«Nella giornata di lutto nazionale - si legge in una nota degli organizzatori - gli artisti che avrebbero dovuto partecipare alla tappa (Accademia del Folk, Aria Corte, Luigi Cinque, Hypertext O'rchestra) e la Fondazione La Notte della Taranta si associano al dolore che ha colpito le famiglie coinvolte nel crollo e l’intera città di Genova».