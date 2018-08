Mancano meno di dieci giorni all'evento più atteso dell'estate salentina: il 25 agosto Melpignano ospiterà il concertone finale della Notte della Taranta, con tanti artisti ospiti e l'omonima orchestra popolare. Sono iniziati già oggi i lavori di costruzione del palco, maestoso, che come ogni anno trionferà nel piazzale antistante l'ex Convento degli Agostiniani. Le misure sono da capogiro: 33 metri per 17,5, mentre l'altezza è di 16 metri. Cento fra operai e tecnici sono al lavoro per realizzare la megastruttura, per la quale serviranno 180 tonnellate di acciaio ferroso, e 100mila megawatt per le tecnologie audio. I videoled occuperanno 130 metri quadri. Il cammino verso il concertone è iniziato!