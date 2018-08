Evade dai domiciliari per trascorrere Ferragosto al bar: arrestato

Un 39enne è stato arrestato ieri pomeriggio a Melissano perchè evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo, Massimiliano Capone, è stato intercettato dai carabinieri in flagranza di reato mentre, durante il ferragosto, era in un bar per trascorrere il pomeriggio. Alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma è stato bloccato immediatamente in una via adiacente. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Lecce.