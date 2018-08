La pattuglia si ferma per soccorrere un'auto, ma viene a sua volta investita

Una pattuglia della polizia, ferma sulla Gallipoli-Lecce in direzione nord per aiutare due persone rimaste con l'auto in panne, è stata violentemente investita da un'altra vettura, una Mercedes, alla cui guida c'era un 45enne napoletano residente a Bergamo. I tre agenti se la sono cavata con dieci giorni di prognosi ciascuno. Tutto è successo intorno alle 22 di ieri, quando la macchina con le due persone a bordo è rimasta ferma in curva sulla statale, in un punto pericoloso. I poliziotti giunti sul posto hanno accostato il veicolo in panne e chiamato il carro attrezzi. In attesa del soccorso, gli agenti hanno provveduto a spostare la volante un po' più indietro, per segnalare l'emergenza, ma la vettura è stata investita dalla Mercedes, che l'ha spostata di dieci metri. La polizia ha soccorso anche quest'ultimo contraccolpo, ma nonostante tutto ha continuato a gestire la viabilità, che nel frattempo ha avuto dei problemi. I tre agenti sono stati poi accompagnati al Pronto Soccorso di Gallipoli.