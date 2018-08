Festival Notte della Taranta a Lecce, ecco le strade chiuse al traffico

Il festival itinerante della Notte della Taranta approda questa sera a Lecce, in piazza Libertini, e porterà sul palco la musica di Enzo Petrachi & Folkorchestra, e Antonio Castrignanò & Fanfare Ciocãrlia. Dopo le polemiche di questi giorni sul traffico intenso in città, dovuto anche ai numerosi eventi in centro, in previsione del forte afflusso di pubblico, da tutta la provincia, e al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza Prefettura, Comune di Lecce e Forze dell'Ordine hanno previsto le seguenti misure di interdizione al traffico.

l) Dalle ore 14 alle ore 24 del 14 agosto 2018 è previsto il divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di:

- Via F. Cavallotti, corsia interna, da via A. Costa al viale G. Marconi;

- Via 47° Reggimento Fanteria, da via L. Romano al viale F. Cavallotti;

- Viale G. Marconi, da via F. Cavallotti a via Cavour, ad esclusione dei veicoli in uso a persone con disabilità munite del relativo contrassegno.

2) Dalle ore 17 alle ore 24 del 14 agosto è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli su:

- Via F. Cavallotti, corsia interna, da via A. Costa al viale G. Marconi;

- Via F. Cavallotti, corsia esterna, da via 95° Reggimento Fanteria a via A. Costa;

- Via 47° Reggimento Fanteria, da via L. Romano al viale F. Cavallotti;

- Viale G. Marconi, da via F. Cavallotti a via Cavour, ad esclusione dei veicoli in uso a persone con disabilità munite del relativo contrassegno.