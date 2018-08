I Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno sequestrato, alle porte della città, in un terreno a ridosso di una masserie oltre 2mila piante di marijuana alcune delle quali alte circa tre metri. L'attenzione dei militari è stata attirata dalle infiorescenze che superavano il muro di cinta della masseria dove è stato eseguito il sequestro. Un particolare che non poteva passare inosservato visto che tutta la zona è arida e non è coltivata. L'utilizzo di un drone ha confermato la natura delle piante (cioè di marijuana). Una persona è stata fermata. Si tratta dell'ennesimo grosso sequestro a Lecce dopo quello del 12 luglio scorso in cui furono rinvenute oltre 600 piante di marijuana.