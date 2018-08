Rapinano gioielleria del centro commerciale LeClerc, nessun ferito

Sono entrati in due, con il volto coperto da un casco integrale, e hanno rapinato la gioielleria Blue Spirit, all'interno del centro commerciale Le Clerc di Cavallino (Le), sfondando con un martello le vetrine del negozio e portando via la gioielleria. È successo questa mattina alle 9.40. I due sono scappati a bordo di una moto di grossa cilindrata, che è stata ritrovata poco dopo bruciata, nei pressi di Galugnano, frazione di San Donato di Lecce. Uno dei due rapinatori aveva con sé una pistola. Fortunatamente non ci sono stati feriti.