Blog Grillo: «Tap non strategica per Italia, il gas inquina»

«Tap, la vera indipendenza è l'autonomia energetica dell’Italia». È questo il titolo di un post, a firma di Paolo Ermani, che Beppe Grillo ospita sul suo blog proprio mentre infiamma il dibattito sul gasdotto.

«Il gas è un combustibile che aumenta l’effetto serra e non è affatto pulito come ci vuole far credere chi lo vende, è meno inquinante del carbone ma inquina comunque. La Tap quindi non è affatto strategica per gli italiani ma è strategica per chi vuole fare dell’Italia una piattaforma di smistamento del gas in tutta Europa. L’ennesima volta che l’Italia si presta ad essere colonia per gli interessi di qualcun altro», si legge nel post di Ermani, scrittore e esperto di energie rinnovabili.

E il post, rilanciato su Twitter dal fondatore del M5S, attacca: «affermare che con la Tap siamo più indipendenti energeticamente è una cosa che non sta né in cielo, né in terra."