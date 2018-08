Caporalato, domani Emiliano in visita al centro accoglienza

Domani, giovedì 9 agosto alle 9.30 del mattino, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sarà a Nardò, insieme al sindaco della città Pippi Mellone, nel villaggio dell'accoglienza per lavoratori stagionali, accanto a Masseria Boncuri.

Il sopralluogo, che sarà aperto alla stampa, servirà per verificare questo modello di accoglienza ai lavoratori stagionali realizzato dalla Regione Puglia e dal Comune di Nardò, in collaborazione con la Prefettura di Lecce. Il villaggio si compone di moduli abitativi, infermeria, uffici e una tensostruttura per la somministrazione di pasti e rappresenta la prima esperienza di questo tipo, per contrastare i fenomeni di caporalato.