Spacciavano droga a minori: fermati 7 stranieri. Salvini su Fb: «Mandiamo a casa i delinquenti»

GALLIPOLI (LE) - Spacciavano droga anche a minorenni in quattro punti diversi di Baia Verde, località balneare sede dei lidi di Gallipoli: per questo motivo sette persone, tutte extracomunitarie, sono state arrestate dai Carabinieri del comune salentino, e altre 18 sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti. I fermati sono stati individuati grazie alle telecamere degli investigatori, impegnati nell'operazione "Var Bay". Alle 11 si terrà una conferenza stampa al comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, per ulteriori dettagli.

A commento della notizia, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto un post sul suo profilo Facebook: «I Carabinieri hanno fermato a Gallipoli (Lecce) sette immigrati richiedenti asilo, gambiani e senegalesi, per spaccio di droga, venduta anche a minorenni. Scommettiamo che nessun tg darà la notizia? Sto lavorando per fermare questo schifo, rimandare a casa questi delinquenti e non farne arrivare altri. Io non mi fermo».