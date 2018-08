Tap e Tav, Lezzi: «Lega? Troveremo un accordo in base a costi e benefici»

BARI - «Troveremo un accordo sulla base dell’analisi costi-benefici e sul rispetto dei numeri che ne verranno fuori sia per Tav che per Tap. I numeri sono numeri». Lo ha detto a Catanzaro il ministro per il Sud Barbara Lezzi rispondendo ad una domanda sul tema delle grandi opere e sulla possibilità di trovare un accordo con l’alleato di Governo.

«L'altro giorno, presentando un anticipo del Rapporto Svimez è emersa l’interdipendenza non indifferente tra Nord e Sud. Perché la Lega, dunque, non dovrebbe essere d’accordo a far ripartire il Sud in maniera significativa? Finalmente. Sarebbe un successo storico anche per la Lega», ha aggiunto il ministro Lezzi, che ha incontrato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, con cui ha parlato di fondi comunitari.