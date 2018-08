Bande a Sud, la settima edizione si apre con Bandabardò

A tutto folk con Bandabardò. Inizia stasera la settima edizione di «Bande a Sud-Suoni tra due mari», il festival dedicato agli immaginari bandistici con la direzione artistica del maestro Gioacchino Palma, che accenderà le notti del Nord Salento fino al 16 agosto, a Trepuzzi e nella marina di Casalabate. Quest’anno Bande a Sud ha intrapreso un percorso nuovo con una carrellata entusiasmante sulle più rappresentative formazioni del folk italiano allargando lo sguardo alle contaminazioni musicali che arrivano dal Mediterraneo.

Taglio del nastro in grande stile, dunque, con il folk urbano della Bandabardò in largo Margherita con inizio alle 22 (ingresso libero). Storico collettivo fiorentino di rock e folk nato nel 1993, Bandabardò aprirà le danze immergendosi nell’atmosfera festosa e contaminata del festival. Dalle strade e teatri toscani, con oltre 1500 concerti e 25 anni di carriera, la banda si è esibita su moltissimi palchi internazionali, ottenendo premi e primi posti nelle classifiche. I loro live sono feste straripanti d’affetto, dove il pubblico canta infaticabile ogni canzone e duetta insieme agli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere la Banda stessa. L’apertura, l’energia e la curiosità del gruppo lo hanno portato naturalmente a collaborare con innumerevoli artisti, sia in studio che sul palco, come per il loro ultimo disco registrato assieme a Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Torna anche quest’anno Bande a Sud Kids con i laboratori sul tema «La banda dei bambini e delle bambine», a cura dell’associazione Blablabla (ingresso gratuito su prenotazione, massimo 40 posti). Inoltre, fino all’8 agosto, i bambini a partire da oggetti della quotidianità, come elementi naturali o scarti destinati al riciclaggio, costruiranno degli strumenti musicali con l’aiuto e la guida dell’esperto musicologo José Luis Molteni.

L’8 agosto, travolgente parata finale che dalla Biblioteca comunale condurrà piccoli e grandi musicisti in largo Margherita per la coaleidoscopica sfilata musicale della Festa delle Bande di strada.

Il Festival in quest’edizione allarga ulteriormente lo sguardo inserendosi nel progetto «Il Suono Illuminato» vincitore del Programma spettacolo della Regione Puglia, realizzato con i Comuni di Trepuzzi, Guagnano, Salice, Surbo e Squinzano. Fil roug dell’idea progettuale: la valorizzazione dei luoghi attraverso quella cultura immateriale, che nei paesi del Salento si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle bande da giro con un programma itinerante e destagionalizzato.

«Bande a Sud» è realizzato grazie alla consolidata collaborazione tra l’Associazione Bande a Sud, il Comune di Trepuzzi, il Gal Valle della Cupa e il Comitato Feste Patronali Trepuzzi, quest’anno col supporto dell’assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia (Programma Regione Puglia in materia di spettacolo e Programma delle Attività Culturali della Regione Puglia per il triennio 2016-2018) e di una fitta rete di partner istituzionali, e non, e di associazioni del territorio.