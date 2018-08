Stasera al Via del Mare Inter - Olympique Lyonnais: ecco le strade chiuse al traffico

Sabato di calcio per i leccesi: tra poche ore al “Via del Mare” si terrà l'incontro internazionale di calcio Inter – Olympique Lione. Orario di inizio alle ore 20.00. Per l’occasione sono stati già venduti circa 24.000 biglietti e si va verso il sold out.

Il Comune di Lecce ha diramato una nota in cui si consiglia di raggiungere lo Stadio con congruo anticipo per consentire le consuete operazioni di sicurezza con la massima tranquillità. L’area sosta alle spalle della Curva Nord ospiterà il parcheggio dei pullman dei tifosi provenienti anche da fuori regione.

Il parcheggio dei veicoli al servizio delle persone con invalidità sarà, invece, consentito in prossimità dell’ingresso loro riservato: Porta 8 Tribuna Est. Limitazioni, divieti e prescrizioni a salvaguardia della pubblica incolumità saranno posti in essere dalle pattuglie della Polizia Locale a partire dalle ore 17,00.

Il divieto di transito interesserà, come di prassi, i veicoli provenienti:

da Est, da San Cataldo in direzione Lecce, che percorrono la S.P. 364, compresi quelli che impegnano il ponte direzione stadio, che saranno obbligati ad imboccare Viale Giovanni Paolo II e potranno trovare parcheggio in via Pistoia e limitrofe;

dal centro, in uscita direzione stadio, che percorrono la S.P. 364 fino alla rotatoria con Viale Roma, dove saranno deviati verso le aree di parcheggio di Piazza Madre Teresa di Calcutta, Piazza Napoli e dell'area mercatale di Via Bari; altre aree di parcheggio consigliate per i veicoli privati sono quelle a ridosso di Piazza Palio e del Palazzetto Comunale “G. Ventura” che si trovano a poche centinaia di metri dall'impianto sportivo. L'organizzazione rende noto che nella circostanza non sono validi i Pass-auto abitualmente utilizzati per gli incontri di campionato del Lecce.

Le Forze dell'Ordine richiamano, inoltre, al rispetto assoluto del divieto di sostare sulla rampa di accesso della Tangenziale Est - Uscita 7/A, sui ponti e in doppia fila lungo Viale Giovanni Paolo II.

Si richiama anche al rispetto dell’ordinanza che detta una serie di prescrizioni al commercio itinerante e alla somministrazione e alla vendita delle bevande alcoliche e all'utilizzo dei soli bicchieri di carta o plastica per qualsiasi tipo di bevanda.