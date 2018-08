Festa di Sant'Oronzo, il 26 agosto arriva Renzo Arbore

«Sono particolarmente felice di annunciare che quest'anno la Festa di Sant'Oronzo vedrà la partecipazione di un grande della musica italiana. È stato un lavoro impegnativo, ma alla fine, per la soddisfazione di tutti, possiamo dire che il 26 agosto sarà con noi sul palco di Piazza Libertini il grande Renzo Arbore con la sua celebre Orchestra Italiana»: con questa parole l'assessore alle Politiche sportive, Sviluppo economico, Attività produttive, artigianali e commerciali, Agricoltura, Spettacolo, Turismo Paolo Foresio ha annunciato su Facebook l'ospite che chiuderà la festa di S.Oronzo, Giusto e Fortunato a Lecce.

Foresio - che abbiamo raggiunto telefonicamente - ci ha confidato che la scelta di avere, dopo tanti anni, un ospite musicale illustre per chiudere i tre giorni di celebrazioni è simbolo del tema di quest'edizione della festa, un ritorno indietro nel tempo, nel cuore della tradizione. Rivedremo, quindi, la banda in piazza con la cassarmonica, che si esibirà anche nei matinée durante le prime ore del giorno, e l'ultimo giorno il concerto - in piazza Libertini - di Renzo Arbore, 81 anni, con la sua Orchestra Italiana. Il concerto sarà a ingresso libero e l'organizzazione è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Puglia e del Comune di Lecce.