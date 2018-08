Tap, sindaco Melendugno da Conte: «No al gasdotto»

«Il gasdotto Tap non è realizzabile sul nostro territorio». E’ quanto spiega il sindaco di Melendugno, Marco Potì arrivando a Palazzo Chigi dove tra pochi minuti, in anticipo rispetto al programma, inizierà l’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Un anno e mezzo fa inviammo una lettera, firmata da 97 sindaci, al predecessore di Conte che non ci ha mai risposto neanche con un telegramma. Quindi ringraziamo il premier per averci voluto ricevere», spiega Potì ribadendo tuttavia «l'incompatibilità» del gasdotto con il territorio salentino, «nonostante le dichiarazioni della sua presunta strategicità che arrivano dall’estero, dalla Turchia, dall’Azerbaijan o dagli Usa».