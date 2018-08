Gallipoli, agosto si apre con un accoltellamento e un arresto per spaccio

GALLIPOLI (Le) - Nottata movimentata quella che è appena trascorsa e che ha aperto l'agosto gallipolino. Un ragazzo di 24 anni, A.L., di Gallipoli, è stato denunciato per aver accoltellato un addetto alla sicurezza 43enne di Maruggio (Ta), al Gallipoli Resort, sulla strada provinciale per Sannicola, location che in questi giorni ospita il Grido Festival (per l'inaugurazione - ieri - c'erano Nina Kraviz e Dj Skizzo). Il 24enne, ferito alla nuca, è stato trasportato all'ospedale di San Cesario di Lecce, l'addetto alla sicurezza si trova in quello di Gallipoli. Un coltello da cucina è stato sequestrato, ma le indagini sono ancora in corso per capire i motivi dell'accoltellamento e individuare eventuali testimoni o complici.

La polizia, tuttavia, nello stesso resort ha anche arrestato un 19enne napoletano, D.P.S., per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. Il ragazzo è stato scoperto mentre consegnava un pezzo di carta a un coetaneo: gli agenti l'hanno fermato e hanno trovato 11 grammi di ketamina, dell'MD e 205 euro in contanti. Il ragazzo nella mattinata di ieri era già stato fermato, insieme a un 28enne residente a Bari, nei pressi del lido Baia Verde, per lo stesso reato, ma era stato solo denunciato.