Gasdotto Tap, Alverà: completo al 75%, operativo dal 2020

MILANO - L’amministratore delegato di Snam Marco Alverà conferma gli obiettivi del Tap, il gasdotto transadriatico che collega la Turchia alla Puglia, partecipato da Snam al 20%che è «pronto al 75% e ci sarà il primo flusso di gas nel 2020». Lo ha detto presentando i conti semestrali agli analisti finanziari. «Tutti i principali permessi sono stati ottenuti - spiega dalla Bei sono giunti 1,5 miliardi di investimenti e altri 0,5 miliardi dalla banca Europea per lo Sviluppo (Ebrd».

Alverà ha poi aggiunto che «sono in corso trattative per ottenere finanziamenti da alcune banche commerciali e la chiusura è prevista entro la fine dell’anno». Riguardo alle opposizioni che incontra la struttura in Puglia Alverà ha detto che «dobbiamo continuare a lavorare localmente per trovare soluzioni per i problemi locali, aumentando il dialogo con le comunità locali perché il gasdotto non creerà nessun problema per l’ambiente».