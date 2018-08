Ecco le guide spirituali della Diocesi leccese

Valzer di avvicendamenti nell’arcidiocesi di Lecce, grazie alle disposizioni di monsignor Michele Seccia.

Dopo aver scelto i collaboratori (il vicario generale monsignor Flavio De Pascali e nove vicari episcopali), l’arcivescovo ha firmato le nomine che avranno effetto dal 1° settembre. In vista anche tre ordinazioni sacerdotali.

Il 29 settembre l’ordinazione del diacono Emanuel Riezzo (segretario del vescovo) nella parrocchia S. M. del Popolo di Surbo, il 20 ottobre quella del diacono Carmelo Gentile (vicario nella parrocchia di S. Lucia a Lecce) nella parrocchia San Bernardino Realino di Lecce e il 31 ottobre quella del diacono Matteo Quarta (che sarà educatore in seminario) nella parrocchia Sant’Antonio Abate di Carmiano.

Ecco i parroci: Don Giuseppe Spedicato, fino a oggi parroco del Sacro Cuore di Gesù a Monteroni è stato nominato parroco della parrocchia Maria Santissima Assunta nella stessa città, don Stefano Spedicato, rettore uscente del seminario arcivescovile sarà parroco a Sant’Andrea apostolo di Novoli, mentre don Gaetano Tornese, dalla parrocchia Maria Santissima Assunta di Cavallino andrà nella Maria Santissima Assunta di Torchiarolo (Brindisi).

Don Elio Quarta, fino a oggi parroco della Presentazione del Signore a Borgagne sarà parroco della Sacro cuore di Gesù in Monteroni, don Gianni Ratta, passa dalla Sant’Antonio abate di Carmiano alla Madonna del buon consiglio di Villa Convento e don Francesco Morelli, fino ad oggi vicario della San Michele Arcangelo di Trepuzzi, sarà amministratore parrocchiale della Maria Santissima Addolorata di Lizzanello.

Don Alberto Taurino, da vicario è nominato amministratore della Maria Santissima Assunta di Cavallino, don Riccardo Calabrese da vicario delle parrocchie San Sabino e San Giovanni Battista di Lecce diventa amministratore della Sant’Antonio abate di Carmiano, infine don Cosimo Marullo, fino a oggi vicario della Maria Santissima Assunta di Melendugno, sarà amministratore della Presentazione del Signore di Borgagne.

Nominati i vicari parrocchiali: don Aldo Marzo (andrà alla San Michele Arcangelo di Trepuzzi), don Francesco De Matteis (Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa a Lecce), don Antonio Forte (San Giovanni Battista a Lecce), frà Sabino Perillo (Maria Santissima Assunta di Torchiarolo) e don Vanni Bisconti (San Nicola di Myra e Mater Domini di Squinzano).

Il nuovo rettore del seminario sarà don Antonio Bergamo, mentre don Flavio De Pascali ne sarà padre spirituale, don Massimiliano Mazzotta verrà inviato come presbitero “fidei donum” nella diocesi di Chişinău in Moldavia, infine don Giammarco Errico (attuale segretario del vescovo) andrà a studiare nella Pontifica accademia ecclesiasti a Roma in servizio alla Santa Sede.