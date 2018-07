Un acquascooter sequestrato, altri tre «piloti» fermati e multati: è il bilancio dei controlli sul litorale salentino da parte del Compartimento marittimo di Gallipoli. A Otranto, i militari hanno sequestrato una moto d'acqua a causa di una serie di violazioni alle norme di sicurezza commesse dal conduttore. Altre tre proprietari di altrettanti acquascooter sono stati multati a Leuca per diverse violazioni tra cui la condotta senza patente e il mancato rispetto delle fascie orarie previste per la navigazione.

In ultimo, nelle acque antistanti il litorale di Gallipoli, altri due acquascooter sono stati fermati, e i relativi conduttori multati, per aver sostato e navigato in tratti di mare riservati alla balneazione.

Sul tutto il versante di competenza nel solo week end trascorso, sono state contestate 20 verbali amministrativi con importi che sfiorano i 4.000 euro tutti relativi a violazioni al Codice della Nautica da Diporto.